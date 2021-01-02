В Петрозаводске ждут заявок от команд на конкурс снежных и ледовых скульптур

Международный конкурс снежных и ледовых скульптур пройдет в столице в рамках фестиваля "Гиперборея - 2021" со 2 по 6 февраля.

Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс в рамках фестиваля "Гиперборея - 2021", сообщили в администрации города. Эскизы творческих работ принимаются до 15 января.

Формат проведения зимнего праздника будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные команды (от трех человек). Проектом предусмотрены три номинации: "Ледовая скульптура", "Снежная скульптура – большой куб" и "Снежная скульптура – малый куб". В каждой из них будет предварительно отобрано по 10 команд.

Конкурсантам необходимо до 15 января подготовить эскиз будущей работы и направить его вместе с анкетой участника по электронной почте: cymbal.scc@gmail.com. В рабочие дни заявки принимаются по адресу: г. Петрозаводск, площадь Кирова, д. 1 (Городской дом культуры).

Итоги творческого турнира будут объявлены 6 февраля.