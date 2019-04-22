В Петрозаводске женщина вернулась на место ДТП после звонка сына

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Водитель иномарки наехала на велосипед в Сулажгоре, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
По информации Госавтоинспекции, водитель Lada Priora совершила наезд на велосипед в 20.25 на ул. Сулажгорской.
Велосипед получил механические повреждения.
В группе "ДТП ПТЗ" написали, что женщина сбила велосипедиста и скрылась с места ДТП, но позже ей позвонил сын, и она вернулась.
На месте выяснилось, что она сбила не велосипедиста, а просто двухколесный транспорт, стоявший на обочине дороге.
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