В Петрозаводске женщина вернулась на место ДТП после звонка сына

Водитель иномарки наехала на велосипед в Сулажгоре, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

По информации Госавтоинспекции, водитель Lada Priora совершила наезд на велосипед в 20.25 на ул. Сулажгорской.

Велосипед получил механические повреждения.

В группе "ДТП ПТЗ" написали, что женщина сбила велосипедиста и скрылась с места ДТП, но позже ей позвонил сын, и она вернулась.

На месте выяснилось, что она сбила не велосипедиста, а просто двухколесный транспорт, стоявший на обочине дороге.