В Петрозаводске женщина обманула полицию, заявив, что у нее украли сумку с вещами

Петрозаводский городской суд в связи с раскаянием прекратил уголовное преследование местной жительницы, обвинявшийся в ложном доносе о краже у нее личных вещей.

Как следует из материалов дела, в феврале женщина позвонила полицию Петрозаводска и заявила о хищении у неё сумки с личным имуществом на общую сумму свыше 17 тысяч рублей.

В ходе проверки по данному факту было установлено, что сведения, сообщенные петрозаводчанкой являются ложным и не соответствуют действительности.