В Петрозаводске женщина пострадала в ДТП

Авария произошла 17 декабря на перекрестке улиц Чапаева и Шотмана, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 11.35 водитель, управляя неизвестным автомобилем, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, двигающемуся в попутном направлении по правой полосе.

Водитель автомобиля, во избежание столкновения, совершил небезопасный маневр, выехал за пределы проезжей части, с последующим наездом на препятствие - опору уличного освещения.

Пострадала пассажирка автомобиля. Ей назначено амбулаторное лечение.