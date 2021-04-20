В Петрозаводске женщина-инвалид осталась без сиделки, которую арестовали за поддержку несанкционированной акции Навального

Петрозаводчанка Галина Широкорад, прикованная к инвалидному креслу, лишилась сиделки, которую задержали правоохранительные органы за поддержку несанкционированной акции.

Тяжело больная жительница Петрозаводска Галина Широкорад, осталась без сиделки. Елена Щелупанова, присматривающая за Широкорад, была задержана и затем арестована судом на пять суток. Об этом корреспонденту «Столицы на Онего» сообщила Галина Широкорад.

Сиделку Елену Щелупанову арестовали по обвинению в организации несогласованного публичного мероприятия. Речь идет о запланированной несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального. По имеющейся информации, она была задержана за репост видеозаписи в соцсети «ВКонтакте».

«Они приехали вчера в 12 ко мне и забрали Елену. Я предупредила, что могу находиться только 3 часа одна без помощи, но толку ноль», - заявила Галина Широкорад.

По словам горожанки, сейчас помощью ей занимается дочка арестованной сиделки.

«Дочка сиделки ищет новую сиделку мне на этот срок», — заявила она, добавив, что услуги по присмотру за инвалидами сейчас очень дорогие.

Галина Широкорад - инвалид первой группы с детства. Она не владеет руками. На компьютере женщина печатает ногой. Родни у горожанки нет. О своей жизни Галина Широкорад ранее рассказывала «Столице на Онего».

Ранее сообщалось, что в Карелии были задержаны активисты за призывы к несанкционированному митингу за Навального.