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Новости. Криминал
18:20, 25 Января 2019
фото: Pixabay

В Петрозаводске женщина украла у пенсионера 30 тысяч рублей

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В полицию Петрозаводска обратился 77-летний горожанин с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с его банковской карты похищены денежные средства - 30 тысяч рублей. Пенсионер пояснил, что обнаружил исчезновение денег, когда расплачивался в магазине.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 39-летнюю ранее судимую петрозаводчанку. Она – соседка потерпевшего по лестничной площадке. По версии правоохранителей, начиная с середины декабря, гражданка неоднократно обращалась к пожилому мужчине с просьбой дать позвонить мобильный телефон. Он соглашался.

Вместо совершения звонков, женщина с помощью мобильного приложения переводила на свой счет различные суммы. Впоследствии гражданка тратила похищенные средства на продукты и спиртные напитки.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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