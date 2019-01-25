В Петрозаводске женщина украла у пенсионера 30 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска обратился 77-летний горожанин с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с его банковской карты похищены денежные средства - 30 тысяч рублей. Пенсионер пояснил, что обнаружил исчезновение денег, когда расплачивался в магазине.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 39-летнюю ранее судимую петрозаводчанку. Она – соседка потерпевшего по лестничной площадке. По версии правоохранителей, начиная с середины декабря, гражданка неоднократно обращалась к пожилому мужчине с просьбой дать позвонить мобильный телефон. Он соглашался.

Вместо совершения звонков, женщина с помощью мобильного приложения переводила на свой счет различные суммы. Впоследствии гражданка тратила похищенные средства на продукты и спиртные напитки.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.