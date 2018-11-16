В Петрозаводске женщина украла у подруги кошелек после совместного похода в магазин

В полицию обратилась 36-летняя петрозаводчанка с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что 9 ноября пригласила в гости приятельницу, а после её ухода обнаружила пропажу кошелька с шестью тысячами рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 37-летнюю женщину. Она дала признательные показания и сообщила полицейским, что в тот день они вместе с приятельницей ходили в магазин, а когда пришли домой, та оставила свой кошелек на столе. Гостья похитила кошелек, после чего скрылась.

Впоследствии она потратила денежные средства на личные нужды, а банковские карты выкинула.

На женщину завели уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.