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Новости. Общество
09:21, 30 Мая 2018

В Петрозаводске жители выйдут на митинг с требованием навести порядок в пассажирских перевозках

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В воскресенье в Петрозаводске в устье реки Лососинка пройдет митинг "За достойный транспорт".

Как сообщают организаторы, протестная акция согласована с администрацией Петрозаводска.

"С 4 июня цены на проезд в автобусах вырастут до 28 рублей. А вот автобусы лучше не станут, водители не станут вежливее, а время ожидания на остановках не сократится. Мы не готовы платить всё больше и больше за транспортные услуги отвратительного качества и требуем навести порядок в системе пассажирских перевозок в Петрозаводске", - говорится в сообщении.

Авторы обращения добавляют, что качество услуг, оказываемых местными перевозчиками, не меняется годами и десятилетиями, а цена растёт день ото дня. Стоимость бензина повышается по всей стране, а цены на общественный транспорт увеличиваются неравномерно.

"Мы не готовы платить больше за такие услуги. Требуем навести порядок в системе пассажирских перевозок в Петрозаводске", - отмечают организаторы.

Митинг состоится 3 июня в 16.00 на площадке в устье реки Лососинка на Онежской набережной.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Valentina Vonti
2018-05-30 11:05:37
Транспорт в Республике Карелия плохой,нам дали металлом из Москвы тролейбусы и автобусы, руководство администрации не знает ,что с ними делать,а новые не преобритают из-за экономии денежных средств ,а также договоров с перевозчиками и контроля.
dgin
2018-05-30 11:10:27
Valentina Vonti, Заставить чиновников притащивших этот хлам а Карелию заплатит за утилизацию , транспортные расходы и ремонт . Может , что и проясниться у них в головах.
Горожанин
2018-05-30 10:37:16
От клещей место в устье Лососинки обработано? Исторически для народных собраний всегда использовались городские площади
gaudealis
2018-05-30 10:12:55
Водятлы этих автобусов КУРЯТ В САЛОНАХ! Пока стоят на стоянке между рейсами, умудряются задымить салон так, что потом невозможно дышать!
Почему дети, беременные женщины, да и все другие люди должны платить 28 РУБЛЕЙ за то, чтобы потом ЕХАТЬ В ПРОКУРЕННОМ САЛОНЕ?!
Далее. Нарушения ПДД для этих водятлов - привычное дело. Сплошь и рядом они рискую жизнью и безопасностью пассажиров. Совсем недавно был случай: водятел разогнал автобус до 80 км/ч, чтобы успеть проскочить на зелёный сигнал светофора, чуть не спровоцировал ДТП, применил экстренное торможение, в результате чего несколько пассажиров получили травмы, а остальные пережили кратковременное состояние ужаса. И никакой ответственности эти водятлы за такое не несут!
Кроме того, в стремлении увеличить выручку транспортные предприятия умышленно увеличивают интервал между рейсами, людям приходится ездить в битком набитых автобусах, что никак не вяжется с представлением об услуге стоимостью в 28 рублей!
Ну и совсем из области безобразия. Сколько мы, петрозаводчане, можем наблюдать за тем, как на конечных остановках водятлы мочатся на глазах у прохожих?! В своё время с предпринимателем Романовым мэрия расторгла договор из-за того, что конечную точку движения десятого маршрута он не оборудовал туалетом (при этом клочок земли под туалет ему наотрез отказались выделить). А вот конкурент Романова якобы взял на себя обязательства установить туалет, либо заключить договор с троллейбусным управлением (чтобы водятлы ходили по нужде в троллейбусникам). И что мы имеем сейчас?! Каждый день можно видеть водятлов десятого маршрута, которые мочатся около гаражей на Кемской!
grigorjev
2018-05-30 10:00:43
Сюда же, Обвинение властям: "Уже пятый год власти республики проводят враждебную политику в отношении двух народов - карелов и финнов. Такое кажется невозможным, но это так".
grigorjev
2018-05-30 09:55:51
Я уже давно сообщил в Москву: "У власти своеобразные извращенцы. Для них белое - черное и наоборот. Колониальный гнет стал государственной политикой. Бюджетные деньги деньги на самобытность просто воруют... в Карелии открыто действует преступное сообщество".
stranger
2018-05-30 09:54:35
К слову, в Таллине городской общественный транспорт для жителей города бесплатный.
Гарик
2018-05-30 09:52:44
Американец , Хватит хрень нести , не надо перекладывать ответственность за бредовую работу команды Парфена в Карелии на всяких навальных , отвальных . Вы , за этот бардак отвечаете , вот и делайте , а не в Столице трольте . (((((((((((((((((( Как машина за 3 ляма ездит ???? )))
grigorjev
2018-05-30 09:48:22
Вместо митинга, лучше бы тысячи ГРАЖДАН написали Президенту
о бардаке в Карелии, засилье проходимцев и подлецов. Прямая линия, знаете? Это ведь для всех... Понятно, все будут ждать "манны небесной".
dgin
2018-05-30 09:46:51
Давно пора разбираться с этой республиканской властью . Автобусы уже давно не ходят между поселками в районных центрах , люди-пенсионеры на такси добираются в больницы на прием к врачам . Совсем все загубили "приставы "
Сергей
2018-05-30 09:41:07
Добавлю: организация митинга в воскресенье - заведомый провал! Российская безалаберность в организации нужного предприятия!
Денис Макеев
2018-05-30 09:50:09
Сергей, добавлю: нытики и диванные политики/эксперты в комментариях - классика.
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