В Петрозаводске жители выйдут на митинг с требованием навести порядок в пассажирских перевозках

В воскресенье в Петрозаводске в устье реки Лососинка пройдет митинг "За достойный транспорт".

Как сообщают организаторы, протестная акция согласована с администрацией Петрозаводска.

"С 4 июня цены на проезд в автобусах вырастут до 28 рублей. А вот автобусы лучше не станут, водители не станут вежливее, а время ожидания на остановках не сократится. Мы не готовы платить всё больше и больше за транспортные услуги отвратительного качества и требуем навести порядок в системе пассажирских перевозок в Петрозаводске", - говорится в сообщении.

Авторы обращения добавляют, что качество услуг, оказываемых местными перевозчиками, не меняется годами и десятилетиями, а цена растёт день ото дня. Стоимость бензина повышается по всей стране, а цены на общественный транспорт увеличиваются неравномерно.

"Мы не готовы платить больше за такие услуги. Требуем навести порядок в системе пассажирских перевозок в Петрозаводске", - отмечают организаторы.

Митинг состоится 3 июня в 16.00 на площадке в устье реки Лососинка на Онежской набережной.