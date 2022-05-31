Знаменитая бабушка с флагом пропала в Петрозаводске (ФОТО)

Баннер с изображением легендарной бабушки с красным флагом исчез со здания на улице Правды.

Плакат с изображением легендарной бабушки с красным флагом, висевший на здании бывшей типографии на улице Правды, 4, оказался снят. На месте патриотического баннера с начала июня висит реклама плитки и светильников.

Ранее Владимир Любарский рассказывал, что арт-объект появился на улице Правды по инициативе руководителя республики Артура Парфенчикова. Власти определили, что лучшим местом для бабушки с флагом накануне 9 мая будет именно здание бывшей типографии, которое заметно с территории прохождения «Бессмертного полка».

При этом другой патриотический арт-объект — баннер с мальчиком Лешей в танкистском шлеме, установленный в середине мая на улице Кирова — остался на своем месте.