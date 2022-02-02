В Петрозаводском университете определят самых красивых студенток

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фото: © ПетрГУ

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В столице Карелии начался прием заявок на конкурс «Мисс ПетрГУ 2022».

Петрозаводский государственный университет объявил о начале конкурса «Мисс ПетрГУ 2022».

11 февраля состоится кастинг для желающих принять участие в конкурсе.

«Хочешь войти в историю как Мисс ПетрГУ 2022 и показать себя как творческую личность? Тогда заполняй заявку на кастинг, который пройдет 11 февраля и определит участниц конкурса», — говорится в сообщении университета.

На кастинге предстоит показать творческий номер. Он должен отражать индивидуальность участницы и продолжаться не более трёх минут.

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Хде реут ?
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