В Петрозаводском университете определят самых красивых студенток

В столице Карелии начался прием заявок на конкурс «Мисс ПетрГУ 2022».

Петрозаводский государственный университет объявил о начале конкурса «Мисс ПетрГУ 2022».

11 февраля состоится кастинг для желающих принять участие в конкурсе.

«Хочешь войти в историю как Мисс ПетрГУ 2022 и показать себя как творческую личность? Тогда заполняй заявку на кастинг, который пройдет 11 февраля и определит участниц конкурса», — говорится в сообщении университета.

На кастинге предстоит показать творческий номер. Он должен отражать индивидуальность участницы и продолжаться не более трёх минут.