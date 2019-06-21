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Новости. Общество
17:40, 21 Июня 2019
фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

В ПФР Карелии рассказали, как пенсионерам получить пенсию на даче

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С наступлением лета многие карельские пенсионеры уезжают на дачу или в деревню. ОПФР по Карелии напоминает, как в этом случае получать пенсию.

Если доставка оформлена через отделения "Почты России" и нет возможности ожидать почтальона в установленный день дома, то можно обратиться с заявлением в почтовое отделение о получении пенсии через кассу. В этом случае пенсию будут выдавать прямо на почте, но не позднее окончания выплатного периода, установленного в Карелии – 23 числа ежемесячно. С окончанием дачного сезона пенсионер может отказаться от получения пенсии через кассу почты и снова выбрать доставку почтальоном на дом.

Также пенсионер вправе выбрать доставку пенсии на банковский счет в любой кредитной организации. В этом случае снять денежные средства можно через банкомат или в кассе отделения банка в любой удобный день, после их зачисления. Обратиться с заявлением об изменении способа доставки можно в клиентскую службу ПФР, МФЦ или через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Если нет возможности приходить на почту или получать деньги в банкомате, есть еще один способ. Пенсия может быть выплачена по доверенности (например, детям или внукам). И тогда близкие люди сами привезут деньги пенсионеру на дачу. Правильно оформленная доверенность должна быть обязательно заверена нотариусом.


Подробно со списком доставочных организаций, заключивших договор о доставке пенсии с отделением ПФР по Республике Карелия по состоянию на 1 июня 2019 года, можно ознакомиться на сайте Отделения. 

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