В ПФР Карелии рассказали, как пенсионерам получить пенсию на даче

С наступлением лета многие карельские пенсионеры уезжают на дачу или в деревню. ОПФР по Карелии напоминает, как в этом случае получать пенсию.

Если доставка оформлена через отделения "Почты России" и нет возможности ожидать почтальона в установленный день дома, то можно обратиться с заявлением в почтовое отделение о получении пенсии через кассу. В этом случае пенсию будут выдавать прямо на почте, но не позднее окончания выплатного периода, установленного в Карелии – 23 числа ежемесячно. С окончанием дачного сезона пенсионер может отказаться от получения пенсии через кассу почты и снова выбрать доставку почтальоном на дом.



Также пенсионер вправе выбрать доставку пенсии на банковский счет в любой кредитной организации. В этом случае снять денежные средства можно через банкомат или в кассе отделения банка в любой удобный день, после их зачисления. Обратиться с заявлением об изменении способа доставки можно в клиентскую службу ПФР, МФЦ или через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.



Если нет возможности приходить на почту или получать деньги в банкомате, есть еще один способ. Пенсия может быть выплачена по доверенности (например, детям или внукам). И тогда близкие люди сами привезут деньги пенсионеру на дачу. Правильно оформленная доверенность должна быть обязательно заверена нотариусом.





Подробно со списком доставочных организаций, заключивших договор о доставке пенсии с отделением ПФР по Республике Карелия по состоянию на 1 июня 2019 года, можно ознакомиться на сайте Отделения.