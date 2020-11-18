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В пик пандемии коронавируса медики МЧС пришли на помощь станции скорой помощи в Петрозаводске

Новости. Общество
18:20, 19 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Медики специализированной пожарно-спасательной части, приняли на себя часть экстренных вызовов, ранее приходившихся на Петрозаводскую станцию скорой помощи.

С началом осени фактически по всему миру наблюдается резкий рост числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Не стала исключением и республика Карелия.

Многократно выросла нагрузка на станцию скорой помощи Петрозаводска. В октябре – ноябре новая болезнь окончательно истрепала силы системы здравоохранения республики – силы медицинских работников, принимающих до 400 вызовов за сутки.

В сложившейся ситуации, понимая серьёзность положения, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков был вынужден пойти на экстренные меры и обратился за помощью в региональный МЧС, в составе которого, на базе специализированной пожарно-спасательной части функционирует медико-психологическая служба, осуществляя свою деятельность на основании лицензии на оказание скорой медицинской помощи. С 2009 года сотрудники службы несут круглосуточное дежурство в составе дежурной смены, ежедневно выезжая по тревоге для оказания помощи пострадавшим в различных чрезвычайных происшествиях. На счету медиков Петрозаводской Спецчасти десятки спасённых жизней.

Не могли они остаться в стороне и в этот раз. В соответствии с принятым решением временно исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС Карелии полковника внутренней службы Алексея Елисеева медики специализированной пожарно-спасательной части приняли на себя часть экстренных вызовов, ранее приходившихся на Петрозаводскую станцию скорой помощи. Теперь на обращения граждан, связанные с получением ими различных травм, в первую очередь реагирует отделение на автомобиле медицинской помощи МЧС, снижая таким образом нагрузку на скорую помощь столицы Карелии на 6-10 выездов ежесуточно.

Таким образом, спасатели Петрозаводской спецчасти за не полный месяц более 50 раз оказывали помощь пострадавшим, давая столь нужную сейчас передышку своим коллегам со станции скорой помощи.

Не вызывает сомнений, что вовремя подставленное спасателями МЧС плечо окажет большую помощь карельским медикам, а победа над коварным и невидимым врагом под названием COVID-19 возможна только общими усилиями, ведь объединившись и помогая друг другу, можно преодолеть любые трудности.

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