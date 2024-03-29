В Питкяранте рассмотрели дело об обеспечении транспортной безопасности

Местное МКУ не обеспечило работоспособность систем ГЛОНАСС при перевозке населения.

Как сообщили в пресс-службе Питкярантского городского суда, проверка показала, что ежедневные перевозки по городским маршрутам №4 и №5 Питкярантского округа осуществляются автобусами, находящимися на управлении МКУ ПМО «Хозяйственное управление», которое не обеспечило разработку паспорта группы транспортных средств и его представление в Федеральное дорожное агентство.

Кроме того, учреждение не осуществило актуализацию сведений в предусмотренном порядке, не обеспечило работоспособность систем ГЛОНАСС при перевозке населения.

В связи с тем, что недостатки не способствуют безопасности дорожного движения и нарушают права жителей на охрану жизни, здоровья и имущества при движении по автомобильным дорогам, прокурор района обратился с иском к «Хозяйственному управлению», администрации Питкярантского округа об обязании совершить определенные действия.

Учитывая признание иска ответчиком, решением суда исковые требования прокурора района удовлетворили. Ответчики обязаны в срок не позднее 31 августа 2024 года обеспечить транспортную безопасность при перевозке лиц автобусным наземным городским транспортом на территории Питкярантского округа.