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Новости. Общество
17:40, 08 Февраля 2018

В пиве обнаружили лекарство от опасных болезней


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Ксантогумол, содержащийся в хмеле (одном из основных ингредиентов пива), может быть полезен в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом.

К такому выводу, пишет РИА Новости, пришли биологи из Университета штата Орегон в США, их работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследование проводилось на мышах с излишней массой тела, которых кормили едой с повышенным содержанием жиров, что должно было имитировать "западную диету" человека. Злоупотребление подобным питанием приводит к целому ряду проблем со здоровьем, в том числе к ожирению и повышенному давлению.

Выяснилось, что грызуны, получавшие гидрогенизированные производные ксантогумола, показывали сниженную инсулинорезистентность — фактор, который приводит к диабету второго типа. Кроме того, у мышей подавлялась восприимчивость к лептину, который вызывает в организме чувство голода.

Это, как отмечают ученые, приводило к тому, что подопытные раньше испытывали насыщение и меньше ели, что нивелировало употребление жирной пищи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-02-08 18:48:02
Только не то пиво , что в магазинах стоит , типа дихлофоса .
Неравнодушный
2018-02-08 18:04:00
Если у тебя голова на плечах, то и пиво в умеренных и нерегулярных дозах будет на пользу. Но если ты продукт российского образования, то и водой сумеешь отравиться.
Гость
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