В пятницу температура воздуха в Карелии поднимется до +28°С

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 4 июня.
В Петрозаводске в пятницу будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый.
Температура воздуха ночью будет +9, +11°С, днем поднимется до +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии также будет небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, на юге юго- восточный слабый.
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емпература воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12°С, днем дойдет до +23, +28°С, у водоемов будет чуть прохладнее — +17,+22°С.
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