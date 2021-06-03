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В пятницу температура воздуха в Карелии поднимется до +28°С

Новости. Погода
17:00, 03 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 4 июня.

В Петрозаводске в пятницу будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью будет +9, +11°С, днем поднимется до +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, на юге юго- восточный слабый.
Т

емпература воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12°С, днем дойдет до +23, +28°С, у водоемов будет чуть прохладнее — +17,+22°С.

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