Жителей Карелии ожидает снежная пятница

О погоде в пятницу, 5 февраля, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 5 февраля, будет облачная погода. Пройдет небольшой снег, образуется слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -14, -16°С, днем -10, -12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -11, -16°С, местами до -22°С, днем -9, -14°С, по местами до -18°С.