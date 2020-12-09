Морозная погода сохранится в пятницу в Карелии

О погоде на пятницу, 11 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске, в пятницу, 11 декабря будет небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем до -4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами, преимущественно по восточным районам, до -16°С, днем -3, -8°С, на юго-западе до 0°С.