В пятницу в Карелии потеплеет

О погоде на 28 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 28 декабря будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный слабый.

Температура днем составит -3,-5 градусов, ночью опустится до -7.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой снег. Местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный слабый.

Температура ночью -2,-7 градусов, местами до -12. Днем потеплеет до 0, местами возможно похолодание до -9 градусов.