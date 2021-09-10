В пятницу в Карелии установится типичная осенняя погода

О погоде на 17 сентября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер задует северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет держаться в районе +2, +4°С, днем поднимется до +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в районах Карелии. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1, +6°С, местами опустится до -1, -4°С, днем будет теплее — до +7, +12°С.