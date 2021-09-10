Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Как партии получат доступ к видеонаблюдению на выборах
Сегодня 09:14
В Карелии стартовало досрочное голосование на выборах
Сегодня 09:05
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об особенностях избирательной кампании - 2021 (ВИДЕО)
15.09.2021 15:27
В Петрозаводске открывается Центр общественного наблюдения
15.09.2021 14:18
Одни из самых трудолюбивых людей в Карелии живут в Сегежском районе (ВИДЕО)
14.09.2021 19:11
Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников 3
15.09.2021 22:30
Налоговая служба Карелии разъяснила права пенсионеров по налогам на имущество 1
Сегодня 09:44
Валентина Пивненко: «День лесника для Карелии – стратегический праздник» 24
Сегодня 08:20
В Петрозаводске автомобилист пошел на таран (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:11
Глава администрации района Карелии рассказал об ужасах старой медицины 5
Сегодня 10:05

В пятницу в Карелии установится типичная осенняя погода

Новости. Погода
17:00, 16 Сентября 2021
фото: © Николай Гренков / ВК

Новости партнеров

О погоде на 17 сентября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер задует северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет держаться в районе +2, +4°С, днем поднимется до +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в районах Карелии. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1, +6°С, местами опустится до -1, -4°С, днем будет теплее — до +7, +12°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Аналитика

Сегодня 16:58
Обществоведение
Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ
Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский провели совместную прямую линию.
Предприниматель отстояла в суде выплаты на ребенка
Сегодня 13:36
Не коронавирус ли? Узнай за 15 минут!
Сегодня 09:00
Депутаты Петросовета провели последнюю плановую сессию 8
15.09.2021 15:37
Виталий Красулин: «Республика – не полигон для амбициозных неумех»
15.09.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»