В пятницу в Карелии оттепель сменится минусовыми температурами

фото: © "Столица на Онего"

О погоде на пятницу, 18 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 18 декабря, будет облачно с прояснениями.

Ночью осадков не ожидается, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода.

Ночью осадков не ожидается, днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами до -16°С, днем -4, -9°С, на юго-западе до +1°С.