В пятницу в Карелии воздух прогреется до +8 градусов

О погоде на 30 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 30 октября, будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха +6, +8°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, на севере северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +4,+9°С, на севере местами до 0°С.