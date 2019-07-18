В пятницу в Карелии возможны грозы

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О погоде на 19 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет облачная с прояснения погода. Временами возможен дождь.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +13, +15 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах – гроза.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +10, +15 градусов. Днем потеплеет до +16, +21.
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