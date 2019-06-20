В пятницу в Петрозаводск придет жара

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О погоде на 21 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер ночью слабый, днем – южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +14, +16 градусов, днем потеплеет до +25, +27.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов – кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза.
Ветер ночью слабый. Днем – юго-западный, южный, на севере – восточный, юго-восточный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +12, +17 градусов, местами похолодает до +6. Днем потеплеет до + 23, +28 градусов, в некоторых районах будет +16, +21.
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