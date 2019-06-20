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Новости. Погода
17:00, 20 Июня 2019
фото: ТАСС / Михаил Метцель

В пятницу в Петрозаводск придет жара

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О погоде на 21 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер ночью слабый, днем – южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +14, +16 градусов, днем потеплеет до +25, +27.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов – кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза.

Ветер ночью слабый. Днем – юго-западный, южный, на севере – восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +12, +17 градусов, местами похолодает до +6. Днем потеплеет до + 23, +28 градусов, в некоторых районах будет +16, +21.

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