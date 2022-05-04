В пятницу водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Госавтоинспекция предупреждает о массовых проверках на дорогах столицы Карелии.

В пятницу, 6 мая, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом информирует ГИБДД карельской столицы.

Согласно статистике, с начала 2022 года автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления 320 водителей в состоянии опьянения. При этом 42 из них сели пьяными за руль уже не первый раз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда от управления было отстранено 212 человек, число нетрезвых водителей выросло почти в полтора раза.

В Госавтоинспекции напоминают, что о фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.