В поликлинике Петрозаводска умер мужчина

В Петрозаводске в поликлинике №4 у регистратуры скончался 67-летний мужчина.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший понедельник, 11 марта, около 10.00 в поликлинике №4, расположенной в микрорайоне Ключевая, от болезни сердца умер мужчина.

"Мужчина пришел не как пациент, а как сопровождающий, он сидел в регистратуре, ожидал родственника, которого сопровождал, - рассказала главный врач поликлиники Ольга Билко. - Внезапно ему стало плохо, сразу ему оказали первую помощь, провели реанимационные мероприятия. Использовали дефибриллятор. Как потом выяснилось, у него очень много было хронических заболеваний, а внезапная смерть наступила от болезни сердца. Была скорая, но, к сожалению, есть ситуации, когда реанимационные мероприятия безуспешны. Мужчина умер. Ему было 67 лет".