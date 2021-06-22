Реклама
Прислать новость
МФЦ в Карелии вводит ограничения в приеме посетителей из-за коронавируса
22.06.2021 16:15
Его силы иссякли: стали известны подробности гибели подростка на реке в Карелии 1
Сегодня 06:40
Празднование Дня города в Петрозаводске отменяется 13
22.06.2021 18:54

В полиции рассказали, как ребенок на пляже в Карелии получил ожоги

Новости. Происшествия
14:51, 23 Июня 2021
фото: © freepik.com

В Медвежьегорском районе 11-летний мальчик был госпитализирован с пляжа с ожогами 2-3 степени, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что 21 июня в дежурную службу полиции Медвежьегорского района поступило сообщение из районной больницы, что к ним из поселка Повенец доставлен 11-летний мальчик с термическими ожогами. Врачи диагностировали у ребенка ожоги пламенем 2-3 степени на лице, груди и ноге, на площади 35% тела. На сегодняшний день мальчик переведен из Медвежьегорской ЦРБ в Детскую республиканскую больницу.

В МВД Карелии рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. На данный момент установлено, что термические ожоги несовершеннолетний получил при переливании бензина. По каким причинам загорелся бензин, выясняется. На месте происшествия пострадавший ребенок находился один.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
16.06.2021, 15:43
Спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы

Аналитика

Сегодня 12:32
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021 09:30
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
20.06.2021 22:06
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»