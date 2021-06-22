В полиции рассказали, как ребенок на пляже в Карелии получил ожоги

В Медвежьегорском районе 11-летний мальчик был госпитализирован с пляжа с ожогами 2-3 степени, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что 21 июня в дежурную службу полиции Медвежьегорского района поступило сообщение из районной больницы, что к ним из поселка Повенец доставлен 11-летний мальчик с термическими ожогами. Врачи диагностировали у ребенка ожоги пламенем 2-3 степени на лице, груди и ноге, на площади 35% тела. На сегодняшний день мальчик переведен из Медвежьегорской ЦРБ в Детскую республиканскую больницу.

В МВД Карелии рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. На данный момент установлено, что термические ожоги несовершеннолетний получил при переливании бензина. По каким причинам загорелся бензин, выясняется. На месте происшествия пострадавший ребенок находился один.