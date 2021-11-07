В понедельник будет снежно и скользко

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 8 ноября.

В понедельник, восьмого ноября, по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный, на севере — северо-западный умеренный, на юге — местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5°С, на севере до -8°С, днем +2, -3°С.

В Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.