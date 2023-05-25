В понедельник Карелию ожидают кратковременные дожди

Гидрометцентр республики сделал прогноз на понедельник, 29 мая.
В первый день грядущей недели, 29 мая, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно на севере, днем в большинстве районов пройдут небольшие кратковременные дожди.
Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура ночью +4, +9°С, местами на юго-востоке до 0°С, днем +14, +19°С.
В Петрозаводске синоптики прогнозируют переменную облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, умеренный.
Температура ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание