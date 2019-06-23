В понедельник в Карелии похолодает, ночью местами до 1 градуса

О погоде на 24 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь.

Ветер западный, северо-западный, на севере днем юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +11, местами до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +10, +15, местами до +21.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Днем небольшой кратковременный дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +9, +11 градусов, днем - +17, +19.