В поселке Ильинский сгорел жилой дом, сарай, погибли куры, кролики и козы – погорельцам нужна помощь

Стали известны подробности серьезного пожара в поселке Ильинский Олонецкого района Карелии, который произошел накануне.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 2 июня в 14 часов 27 минут пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (в составе 14 человек и 3 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: п. Ильинский, ул. Песочная, у дома № 9.

Как выяснилось, огонь перекинулся на жилой дом. Пожарным понадобилось три часа, чтобы справиться с огнем. Однако, строения оказались серьезно повреждены.

"У моей семьи случилось большое горе, у родителей сегодня (02 июня 2018) случился пожар по вине соседей; сгорел дом, сараи, гараж, даже животные (куры и козы). Папа не смог спасти, осталась только баня, но с крышей беда, и беседка, где можно жить летом; но поломали окна во время пожара. Нужны средства, чтобы восстановить хотя бы на летний период, родители остались без крыши над головой и без одежды", - пишет в соцсетях Татьяна Жеребцова.

"Все сгорело, мама моя инвалид, папа не работает, сидит по уходу за слепой старенькой моей бабушкой, она сейчас со мной. Живьем сгорела вся скотина, коза, козлики, кролики, куры, не осталось ничего, .... Даже кошка мамина любимая кошка, люди добрые помогите нам!".

Погорельцам требуется одежда, обувь, продукты и, конечно, средства.

Связаться с Татьяной Жеребцовой можно через ее страницу в соцсети, там же найти ее номер телефона для связи.