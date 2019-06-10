В поселке Карелии 5-летний мальчик получил травмы в ДТП

Водитель съехал в кювет из-за переутомления, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 9 июня, в 16.20 в районе дома № 1 по ул. Советской в п. Шуя 42-летний водитель автомобиля ВАЗ в состоянии переутомления совершил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 5 лет, получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.