В поселке Карелии автоприцеп оторвался и сбил школьницу на велосипеде

В Лоухском районе госпитализировали 14-летнюю велосипедистку после того, как на нее наехал прицеп, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 23 мая, в поселке Чупа Лоухского района непроизвольно отсоединился легковой прицеп от автомобиля и наехал на 14-летнюю велосипедистку.

Девочка получили травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

Водитель автомобиля с места происшествия уехал.

По факту ДТП проводится проверка.