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В поселке Карелии, где введен режим ЧС, не удалось восстановить водоснабжение

Новости. Происшествия
09:37, 18 Января 2021
фото: © страница Вконтакте Дмитрия Петрова
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В поселке Рабочеостровск Кемском района для устранения аварии на сетях требуется перекладка трубопровода.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал на своей странице в соцсети о ситуации ходе работ по восстановлению водоснабжения поселка Рабочеостровск.

"Водоснабжение восстановлено в жилых домах по адресам ул. Новая 5, ул. Новая 4 и ул. Лесная 16. Но, к сожалению, некоторые трубы уже не спасти. Поэтому готовим техническое решение для восстановления водоснабжения дома по ул. Новая 2а и центра помощи детям. По ул. Строителей и для Рабочеостровской школы сметный расчёт на перекладку труб сделан. Ждём финансовой помощи республики. Потому что своих финансов для устранения последствий аварийного отключения городскому поселению недостаточно", - пишет Дмитрий Петров.

Напомним, 14 января режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе. Более 500 метров водопровода в поселке замерзли, и вода не поступала в дома граждан (более 90 человек), центр помощи детям и рабочеостровскую школу. 16 января в районе был введен режим ЧС.

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