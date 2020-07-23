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В поселке Карелии грабитель от стресса на бегу выпил украденную водку

Новости. Криминал
13:24, 24 Июля 2020
фото: © shutterstock.com/igorstevanovic
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Житель поселка Карелии украл бутылку алкоголя и выпил на ходу, чтобы не отобрали гнавшиеся за ним продавцы, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции по Калевальскому району поступило сообщение от продавцов одного из магазинов. В утреннее время в магазин зашел посетитель, взял со стеллажа бутылку крепкого алкоголя и попытался покинуть торговый зал. Продавцы пытались его задержать, а один из них даже преследовал его на улице, пытаясь вернуть похищенное. Но мужчина, не тратя времени на переговоры, на ходу открыл бутылку и из горлышка опустошил емкость.

Прибывший на вызов сотрудник патрульно-постовой службы задержал подозреваемого, который продолжал держать в руках пустую емкость. В отделе полиции была установлена личность подозреваемого – 46-летний житель поселка пояснил, что находился в состоянии стресса и таким образом решил его преодолеть.

Возбуждено уголовное дело.

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