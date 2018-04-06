В поселке Карелии мужчина гвоздодером забил до смерти своего знакомого

В Калевале в День смеха местный житель убил знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 1 апреля 53-летний житель Калевалы, находясь в поселке, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру своего знакомого, где сначала избил его руками, а затем вытащил на лестничную площадку и гвоздодером причинил множественные телесные повреждения. В результате через некоторое время потерпевший скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.