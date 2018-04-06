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Новости. Криминал
16:00, 06 Апреля 2018

В поселке Карелии мужчина гвоздодером забил до смерти своего знакомого

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В Калевале в День смеха местный житель убил знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 1 апреля 53-летний житель Калевалы, находясь в поселке, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру своего знакомого, где сначала избил его руками, а затем вытащил на лестничную площадку и гвоздодером причинил множественные телесные повреждения. В результате через некоторое время потерпевший скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-04-06 16:31:33
Да ладно - 15 лет. "Историк" Юра в свое время за то же самое и трех лет не отсидел. Хотя там молоток фигурировал.
кир
2018-04-06 16:17:34
Идиоты по решению суда должны быть чипированы и сопровождаться по жизни с ограничением их прав.
Гость
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