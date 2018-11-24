В поселке Карелии новый детский городок уничтожается вандалами

Жители поселка Ильинского Олонецкого района не долго радовались новому объекту, открытому недавно в рамках программы "Комфортная городская среда".

Как пишет районная газета "Олония", совсем недавно на центральном стадионе Ильинского торжественно открыли детскую площадку, хоккейную коробку и новые спортивные уличные тренажеры. Проект был реализован в рамках программы "Комфортная городская среда" на общую сумму 2 млн 351 тыс. 884 руб., из них 133 тыс. 125 руб. — из бюджета поселения.

Центральное место на стадионе занимает площадка для детей, на которой есть песочницы, домик и вертолет, карусели и качели, горки и многое другое. Однако не прошло и месяца, а некоторые объекты уже сломаны. Сотрудники администрации с болью отмечают, что детский городок сделан для детишек до 10 лет, но нередко можно наблюдать, как ребята постарше пытаются штурмовать площадку. В результате сломаны карусель и качели, вывернут руль у машинки, сломана скамеечка. Некоторые детали придется менять, другие — ремонтировать, рассказала "Олония".

"Кому это было нужно? Неужели жителям безразлично, что будет с городком? В силах каждого, кто проходит или проезжает мимо, остановить хулиганов, сделать им замечание. Почему-то те, кто ломает новые объекты, не понимают, что к площадке надо относиться бережно", - задаются вопросами журналисты районной газеты.