Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:15, 24 Ноября 2018
фото: Районная газета "Олония"

В поселке Карелии новый детский городок уничтожается вандалами

Загрузка...

Жители поселка Ильинского Олонецкого района не долго радовались новому объекту, открытому недавно в рамках программы "Комфортная городская среда".

Как пишет районная газета "Олония", совсем недавно на центральном стадионе Ильинского торжественно открыли детскую площадку, хоккейную коробку и новые спортивные уличные тренажеры. Проект был реализован в рамках программы "Комфортная городская среда" на общую сумму 2 млн 351 тыс. 884 руб., из них 133 тыс. 125 руб. — из бюджета поселения.

Центральное место на стадионе занимает площадка для детей, на которой есть песочницы, домик и вертолет, карусели и качели, горки и многое другое. Однако не прошло и месяца, а некоторые объекты уже сломаны. Сотрудники администрации с болью отмечают, что детский городок сделан для детишек до 10 лет, но нередко можно наблюдать, как ребята постарше пытаются штурмовать площадку. В результате сломаны карусель и качели, вывернут руль у машинки, сломана скамеечка. Некоторые детали придется менять, другие — ремонтировать, рассказала "Олония".

"Кому это было нужно? Неужели жителям безразлично, что будет с городком? В силах каждого, кто проходит или проезжает мимо, остановить хулиганов, сделать им замечание. Почему-то те, кто ломает новые объекты, не понимают, что к площадке надо относиться бережно", - задаются вопросами журналисты районной газеты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"
21.11.2018, 11:40
Парфенчиков в топе
20.11.2018, 20:20
"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть
17.11.2018, 10:49
В Петрозаводске сбили молодую девушку

Аналитика

23.11.2018 12:03
Политкухня
"Соберем аналитику и будем выходить на переговоры" 8
Депутат Госдумы Валентина Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии.
"С таким бюджетом "майские" указы президента выполнены не будут" 1
22.11.2018 10:09
Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы" 4
21.11.2018 15:17
Парфенчиков в топе 20
21.11.2018 11:40
"Уполномоченный может делать обращения" 2
20.11.2018 16:27
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2018 13:09
Личное мнение
Скинемся за безответственность власти 4
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
"Карельский пленник", браво!"
22.11.2018 11:19
Безопасность в подарок
22.11.2018 10:53
"Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет" 10
21.11.2018 22:10
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
23.11.2018 15:04
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»