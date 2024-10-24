В поселок на севере Карелии приедет бригада врачей Республиканской больницы

Врачи Республиканской больницы приедут в поселок 30 октября.

30 октября в пгт. Калевала выедет бригада специалистов из Республиканской больницы им. В. А. Баранова, сообщили в группе больницы. Врачи — эндокринолог, кардиолог, невролог и отоларинголог — проведут консультативный прием в поликлинике Калевальской центральной районной больницы.

Как уточнили в объявлении больницы, потребность в консультации узких специалистов определяет лечащий врач пациента. Именно он осуществляет запись на прием.