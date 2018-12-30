В последний день уходящего года в Карелии будет до 20 градусов мороза

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В Карелии 31 декабря местами похолодает до -20 градусов, сообщают синоптики.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник, 31 декабря на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северо-западный, западный 5-10 м/с, днём юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью -7…-12, местами до -20 градусов, днём -4…-9, местами до -13 градусов.
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