В последний день уходящего ковидного года потеплеет до +1

О погоде на 31 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 31 декабря будет облачно.

Ночью пройдут небольшие, днем умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер будет юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -1,-3°С, днем -1,+1°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем по южным районам местами с дождем. Утром и днем в отдельных районах отложение мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами до -9°С, днем -3, +2°С.