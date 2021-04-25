Реклама на сайте
Прислать новость
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО) 3
Сегодня 06:40
«Видимо, мир, труд, май теперь не в чести» 22
25.04.2021 13:25
Список умерших от коронавируса в Карелии за сутки увеличился на два человека
Сегодня 09:21
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 2
25.04.2021 15:10
Хранители Каменного бора провели масштабный субботник в Петрозаводске 3
25.04.2021 14:47
Книга про бывшего главу Петрозаводска Николая Левина получила приз 18
25.04.2021 16:03

В последнюю неделю апреля Прионежская сетевая компания продолжит работы по увеличению надежности энергоснабжения 

Новости. Общество
11:05, 26 Апреля 2021
фото: © АО «ПСК»
Загрузка...

В АО «ПСК» подчеркнули, что во время майских праздников плановые ремонты производиться не будут.

Энергетики напоминают, что производство ремонтов в электрических сетях невозможно без временных отключений потребителей от электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 26 по 30 апреля временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- С 27 по 29 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

- 27 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

- 26, 28 и 30 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Вокзальная, Северная.

- С 27 по 29 апреля с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улица Юбилейная (дом 15-А).

- 29 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гористая.

- 30 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1, 2, 5, 4-А), Береговая.

Кондопожский муниципальный район:

- 26 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Подгорная.

- 26 апреля с 12.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная.

- 27 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Коммунальная.

- 27 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Бумажников.

- 28 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Коммунальная.

- 30 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая.

Лоухский муниципальный район:

- 28 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная.

Кондопожский муниципальный район:

- С 26 по 29 апреля с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома.

- С 26 по 29 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Пролетарская, Молодежная, Уницкая, Железнодорожная, Центральная (дома 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 10, 12, 18, 20, 15, 17, 19-26, 28), Привокзальная (дома 1, 2), Коммунальная (дома 9, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 10), Школьная, Советов (дома 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13), здания АТС, д/сада, модульная котельная, БОС, школы, "Почты России", лесничества, поселковой администрации, амбулатории, аптечного пункта, дома культуры.

- С 26 по 29 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Центральная (дома 29, 29-А, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 51-67, 36, 38, 46-50, 68, 69, 70), Лесная, Железнодорожная (дом 4).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 апреля с 13.30 до 15.00. Город Медвежьегорск: улица Пролетарская (дома 17, 24).

- 26 апреля с 14.00 до 15.00. Поселок Повенец: улицы Парамонова, Копейкина, Калинина, Заречная.

- 28 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Паданы: улицы Гормозерская (дома 1-9), Сплавная (частично), Октябрьская (частично).

Муезерский муниципальный район:

- 29 апреля с 15.00 до 19.00. Поселок Муезерский (частично): здания районной больницы, котельной, школы, районной администрации, пожарной части, районной прокуратуры, районного суда, РОВД.

Олонецкий национальный район:

- С 26 по 30 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

- 28 апреля с 9.00 до 14.00. Деревня Мегрега: улицы Молодежная, Советская, Новая.

- 29 апреля с 9.00 до 13.00. Город Олонец: улицы Новая, Ключевая, Зеленая.

- 30 апреля с 10.00 до 15.00. Деревня Черная Речка.

Прионежский муниципальный район:

- С 26 по 30 апреля с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Набережная (частично), Молодежная, Березовая, Новоселов.

- 27 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65-А – 110), Набережная, Совхозная; село Деревянное: улицы Радужная, Весенняя, переулок Новинка.

-  29 и 30 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная (частичРечка.вая, Ключевая, Зеленая. Новая.ной администрации, пожарной части, районной прокно), Заречная, Квятковского, Набережная, Горная.

- 27 и 28 апреля с 10.00 до 16.00: ДНТ "Сфера" (частично); село Деревянное: улицы Савкины Поля, Яблочная.

- 30 апреля с 10.00 до 16.00. Местечки Намоево, Урозеро, Сургуба.

Пряжинский национальный район:

- 30 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Сущевича, Цветочная, Северная, Березовая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Новая, Школьная, Железнодорожная, Лесная, Первомайская, Пушкина, Набережная.

Сегежский муниципальный район:

- 26 апреля с 11.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: улица Старый поселок.

- 27 апреля с 9.30 до 16.00. Поселок Верхний.

- 28 апреля с 9.30 до 16.00. Станция Майгуба, СОТ "Светлый".

 

Сортавальский муниципальный район:

- С 26 по 30 апреля с 9.30 до 18.00. Поселок Хелюля: улицы Полевая, Набережная, Юбилейная.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Частная жизнь
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает»
Ветеран МВД Карелии Андрей Павлов поделился воспоминаниями о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 5
23.04.2021 16:20
Удалить всё лишнее: от папиллом до «косточек» на ногах — вопрос одного дня!
19.04.2021 16:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»