В последнюю неделю апреля Прионежская сетевая компания продолжит работы по увеличению надежности энергоснабжения 

В АО «ПСК» подчеркнули, что во время майских праздников плановые ремонты производиться не будут.

Энергетики напоминают, что производство ремонтов в электрических сетях невозможно без временных отключений потребителей от электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 26 по 30 апреля временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- С 27 по 29 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

- 27 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

- 26, 28 и 30 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Вокзальная, Северная.

- С 27 по 29 апреля с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улица Юбилейная (дом 15-А).

- 29 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гористая.

- 30 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1, 2, 5, 4-А), Береговая.

Кондопожский муниципальный район:

- 26 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Подгорная.

- 26 апреля с 12.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная.

- 27 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Коммунальная.

- 27 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Бумажников.

- 28 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Коммунальная.

- 30 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая.

Лоухский муниципальный район:

- 28 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная.

Кондопожский муниципальный район:

- С 26 по 29 апреля с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома.

- С 26 по 29 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Пролетарская, Молодежная, Уницкая, Железнодорожная, Центральная (дома 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 10, 12, 18, 20, 15, 17, 19-26, 28), Привокзальная (дома 1, 2), Коммунальная (дома 9, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 10), Школьная, Советов (дома 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13), здания АТС, д/сада, модульная котельная, БОС, школы, "Почты России", лесничества, поселковой администрации, амбулатории, аптечного пункта, дома культуры.

- С 26 по 29 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Центральная (дома 29, 29-А, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 51-67, 36, 38, 46-50, 68, 69, 70), Лесная, Железнодорожная (дом 4).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 апреля с 13.30 до 15.00. Город Медвежьегорск: улица Пролетарская (дома 17, 24).

- 26 апреля с 14.00 до 15.00. Поселок Повенец: улицы Парамонова, Копейкина, Калинина, Заречная.

- 28 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Паданы: улицы Гормозерская (дома 1-9), Сплавная (частично), Октябрьская (частично).

Муезерский муниципальный район:

- 29 апреля с 15.00 до 19.00. Поселок Муезерский (частично): здания районной больницы, котельной, школы, районной администрации, пожарной части, районной прокуратуры, районного суда, РОВД.

Олонецкий национальный район:

- С 26 по 30 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

- 28 апреля с 9.00 до 14.00. Деревня Мегрега: улицы Молодежная, Советская, Новая.

- 29 апреля с 9.00 до 13.00. Город Олонец: улицы Новая, Ключевая, Зеленая.

- 30 апреля с 10.00 до 15.00. Деревня Черная Речка.

Прионежский муниципальный район:

- С 26 по 30 апреля с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Набережная (частично), Молодежная, Березовая, Новоселов.

- 27 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65-А – 110), Набережная, Совхозная; село Деревянное: улицы Радужная, Весенняя, переулок Новинка.

- 29 и 30 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная (частичРечка.вая, Ключевая, Зеленая. Новая.ной администрации, пожарной части, районной прокно), Заречная, Квятковского, Набережная, Горная.

- 27 и 28 апреля с 10.00 до 16.00: ДНТ "Сфера" (частично); село Деревянное: улицы Савкины Поля, Яблочная.

- 30 апреля с 10.00 до 16.00. Местечки Намоево, Урозеро, Сургуба.

Пряжинский национальный район:

- 30 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Сущевича, Цветочная, Северная, Березовая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Новая, Школьная, Железнодорожная, Лесная, Первомайская, Пушкина, Набережная.

Сегежский муниципальный район:

- 26 апреля с 11.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: улица Старый поселок.

- 27 апреля с 9.30 до 16.00. Поселок Верхний.

- 28 апреля с 9.30 до 16.00. Станция Майгуба, СОТ "Светлый".

Сортавальский муниципальный район:

- С 26 по 30 апреля с 9.30 до 18.00. Поселок Хелюля: улицы Полевая, Набережная, Юбилейная.