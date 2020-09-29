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В посольстве США возмущены приговором Юрию Дмитриеву

Новости. Общество
10:00, 30 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Пресс-секретарь американского посольства назвала новый срок заключения исследователю сталинских репрессий, осужденному по педофильской статье, "еще одним шагом назад для прав человека и исторической правды в России".

Решение Верховного суда Карелии об изменении срока заключения для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева вызвало возмущение пресс-секретаря посольства США в России Ребекки Росс. После того, как о судебном вердикте стало известно в американской дипломатической миссии, Ребекка Росс написала на своей странице в социальной сети Twitter:

"Решение Верховного суда Карелии продлить и без того несправедливый приговор историку Юрию Дмитриеву еще на возмутительные 10 лет – это еще один шаг назад для прав человека и исторической правды в России".


Твиттер Ребекки Росс

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по  выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-30 11:34:22
Эту Ребекку тоже надо сфотографировать для журнала здоровья. Пусть подарит дмитриеву фотоааапарат и добро пожаловать на фотосессию.
asusls
2020-09-30 11:22:25
Мне вот интересно, у Дмитриева у самого совесть есть?
andruh
2020-09-30 11:19:07
Давай Koira не спи начинай тяфкать . . .
stranger
2020-09-30 11:16:23
Высказывания высокопоставленного чиновника госдепа США: "Российские СМИ рассуждают о элите и чиновниках РФ, как о своих, внушая это гражданам страны. В реалии- это наша элита и поступает она так, как выгодно нам. Почему? Активы, недвижимость, родственники и прочие- всё находится за пределами РФ и под нашим контролем".
Вася
2020-09-30 10:49:55
Не удастся пятой колонне заставить Россию лечь под пиндосов
Вася
2020-09-30 10:21:05
Давно пора поставить весь пиндостан и его слуг на место. надо доказать делом -кто в доме хозяин.
новый
2020-09-30 10:12:54
В очередь либерасты, в очередь ! Госдеповских печенюшек вам всенепременно отсыплют на первое время. :)
Вася
2020-09-30 10:25:41
новый, Омэрига с вами
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