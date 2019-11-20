В правительстве Карелии объяснили, зачем им автомобиль за 2,7 млн рублей

Машина будет служить должностным лицам, сообщили в региональном правительстве.

В правительстве республики прокомментировали размещенную ранее закупку.

"Автомобиль отечественного производства будет предназначен для исполнения служебных обязанностей должностных лиц Республики Карелия. 2 млн 799 тыс. рублей – это максимальная цена, которая может значительно уменьшиться в ходе торгов", - заявили в пресс-службе карельского правительства.

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