В правительстве Карелии объяснили, зачем им автомобиль за 2,7 млн рублей

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Машина будет служить должностным лицам, сообщили в региональном правительстве.
В правительстве республики прокомментировали размещенную ранее закупку.
"Автомобиль отечественного производства будет предназначен для исполнения служебных обязанностей должностных лиц Республики Карелия. 2 млн 799 тыс. рублей – это максимальная цена, которая может значительно уменьшиться в ходе торгов", - заявили в пресс-службе карельского правительства.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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