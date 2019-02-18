В правительстве Карелии прошло итоговое заседание расширенной коллегии налоговой службы

Представители налоговой службы подвели итоги работы за прошедший год на расширенной коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия.

Открыла заседание коллегии исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия И.В. Кравченко. В работе мероприятия приняли участие заместители руководителя В.В. Вятчина, В.В. Денищик, начальники инспекций республики, представители структурных подразделений Управления. Расширенная коллегия по итогам работы 2018 года прошла не только при участии сотрудников налоговой службы, но и представителей других ведомств республики: Прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Росреестра, Пенсионного фонда. В качестве почетных гостей на коллегию прибыли Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Правительства Республики Карелия А.Е. Чепик, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Республики Карелия Н.Н. Зайков, заместитель министра финансов Республики Карелия А.В. Грищенков и другие.

С докладом об итогах работы налоговых органов Республики Карелия за 2018 год и основных задачах на 2019 год выступила И.В. Кравченко. "Всего в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Республики Карелия в прошедшем году поступило 32,9 млрд рублей, что почти на 25% больше, чем за 2017 год. Наибольший рост обеспечен за счет налога на прибыль и налога на доходы физических лиц", - отметила И.В. Кравченко. По страховым взносам в государственные внебюджетные фонды поступило 20,7 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем за 2017 год. Поступления в территориальный бюджет Республики Карелия составили 27,9 млрд рублей и по сравнению с 2017 годом возросли на 29,6%.

Сложившаяся динамика позволила обеспечить выполнение индикативных показателей по налоговым поступлениям и в федеральный бюджет, и в государственные внебюджетные фонды, а также бюджетные назначения республиканского и местных бюджетов.

"Основной акцент в своей работе налоговики Карелии делают на побуждение налогоплательщиков к добровольной уплате текущих налоговых обязательств в полном объеме", - подчеркнула И.В. Кравченко. За прошедший год без проведения налоговых проверок дополнительно поступило в бюджет 264 млн рублей с ростом почти в 3 раза.

В целом по результатам контрольной работы по итогам 12 месяцев 2018 года сумма доначисленных платежей составила 1139,4 млн рублей, взысканных платежей –765,2 млн рублей. Кроме того, отмечается рост доначислений на одну проверку.

Как и в предыдущие годы, налоговыми органами Карелии, как основными администраторами доходов бюджетов, активно осуществляется взаимодействие с республиканскими и местными органами власти. И.В. Кравченко выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество налоговой службы с министерствами и ведомствами республики.

В конце заседания с предложениями по совершенствованию дальнейшей совместной работы выступили Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Правительства республики Карелия А.Е. Чепик, заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Карелия Р.С. Кондрашов, а также заместитель управляющего Государственным учреждением – Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия И.М. Каратай.