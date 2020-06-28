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В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

Новости. Общество
20:40, 29 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Кинотеатры в России откроются 15 июля.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишут "Известия".

"Еще одна хорошая новость – с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни", – заявил он.

Кинотеатры были закрыты с марта в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, 25 июня, министр культуры Ольга Любимова рассказала, что во все субъекты были направлены рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы кинотеатров.

Также Минкультуры обратилось к регионам, чтобы они информационно поддержали премьеры фильмов, которые первыми выйдут на экраны.

Согласно оценке ассоциации владельцев кинотеатров, их совокупные потери в текущем году составят около 48 млрд рублей. До 38 млрд из указанной суммы составят потери кассовых сборов.

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