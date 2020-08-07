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В правительстве России создали комиссию по русскому языку

Новости. Общество
20:40, 07 Августа 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку. Такое поручение дал ранее президент. Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику", - цитируют РИА Новости слова Мишустина на заседании правительства РФ.

По его словам, комиссия займется прежде всего разработкой концепции государственной языковой политики и формированием единых требований к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.

"В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - добавил Мишустин.

Он отметил, что важной частью работы комиссии будет вопрос повышения уровня подготовки специалистов - в первую очередь тех, чья деятельность связана с использованием русского языка.

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