В праздничные дни на дорогах в Карелии пострадали 13 человек

На дорогах в республике произошло 11 ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В числе пострадавших 3 пешехода, двое – дети.

Все ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске.

В Петрозаводске по-прежнему сохраняется высокий показатель наездов на пешеходов, так за 4 месяца в 37 ДТП пострадали 37 человек.

Возросло количество автонаездов в Олонецком районе, где в дорожных авариях пострадали 5 пешеходов. В Сегежском районе пострадали 6 пешеходов, 1 погиб. Два ДТП с пешеходами произошли в Лахденпохском районе, одно из которых смертельное.