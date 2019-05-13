В праздничные дни на дорогах в Карелии пострадали 13 человек

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На дорогах в республике произошло 11 ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В числе пострадавших 3 пешехода, двое – дети.
Все ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске.
В Петрозаводске по-прежнему сохраняется высокий показатель наездов на пешеходов, так за 4 месяца в 37 ДТП пострадали 37 человек.
Возросло количество автонаездов в Олонецком районе, где в дорожных авариях пострадали 5 пешеходов. В Сегежском районе пострадали 6 пешеходов, 1 погиб. Два ДТП с пешеходами произошли в Лахденпохском районе, одно из которых смертельное.
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