В праздничный день 23 февраля в Карелии ожидаются лютые морозы

Синоптики обещают на территории республики днем до -22 градусов, а ночью – до -33 градусов.

По информации карельского Гидрометцентра, 23 февраля будет облачная с прояснениями погода.

Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -22…-27, местами до -33 градусов. Днем -13…-18, местами до -22 градусов.

Напомним, ранее МЧС сообщила об аномальных морозах, которые 23 февраля местами могут захватить северные и восточные районы Карелии.