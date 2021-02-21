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В праздничный день 23 февраля в Карелии ожидаются лютые морозы

Новости. Погода
17:00, 22 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Синоптики обещают на территории республики днем до -22 градусов, а ночью – до -33 градусов.

По информации карельского Гидрометцентра, 23 февраля будет облачная с прояснениями погода.

Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -22…-27, местами до -33 градусов. Днем -13…-18, местами до -22 градусов.

Напомним, ранее МЧС сообщила об аномальных морозах, которые 23 февраля местами могут захватить северные и восточные районы Карелии.

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Комментарии

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2021-02-22 19:03:58
Обычные морозы для Карелии , что за паника ? Педриоты надо брать одеяла и бегом заматывать трубы , иначе опять обделаетесь . :)
Dima
2021-02-22 18:56:41
Ещё это день депортации чеченского народа.
наташка
2021-02-22 17:28:49
Революционно настроенные матросы грелись у костпров , конра злобно выглядывала из подворотни
Гость
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