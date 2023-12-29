В праздничный день на юго-западе Карелии на пожаре погиб человек

фото: © Скриншот с видео: Отряд противопожарной службы по Пудожскому району / ВК

В Рождество в Пудоже произошел пожар со смертельным исходом.

О трагическом пожаре в Пужоже рассказали в отряде противопожарной службы Пудожского района.

В воскресенье, 7 января, в 23.40 семь человек личного состава дежурного караула ПЧ №50 Пудожа ликвидировал пожар в одноэтажном бревенчатом частном доме на улице Ленина.

Пожар произошел на площади 80 кв.м. Огнеборцы сообщили об одном погибшем. Также был спасён 1 человек.