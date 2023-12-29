В праздничный день на юго-западе Карелии на пожаре погиб человек

В Рождество в Пудоже произошел пожар со смертельным исходом.
О трагическом пожаре в Пужоже рассказали в отряде противопожарной службы Пудожского района.
В воскресенье, 7 января, в 23.40 семь человек личного состава дежурного караула ПЧ №50 Пудожа ликвидировал пожар в одноэтажном бревенчатом частном доме на улице Ленина.
Пожар произошел на площади 80 кв.м. Огнеборцы сообщили об одном погибшем. Также был спасён 1 человек.
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