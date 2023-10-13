В предрассветный час пришел и сказал — «Привет, милая! Как ты?», — опубликовали строки из писем жен солдат СВО

Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился в личном профиле трогательными посланиями жен мужьям на передовой.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 14 октября поделился строчками из писем, адресованные солдатам СВО их супругами, которые стали участницами Всероссийского фотопроекта-выставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ».

«Береги себя, любимый, и всегда помни, что мы с сыном очень ждем тебя дома! Пусть наши молитвы придадут тебе сил!»

«Жизнь моя! Счастье! Ты мне снился. В предрассветный час пришел и сказал: «Привет, милая! Как ты?»

«Береги себя и своих ребят! Береги себя для нас! Мы тебя ждем! Твоя семья, твоя Катюшка!»

«Простые, проникновенные слова посланий эхом отзываются в сердце. Низкий поклон вам, наши родные, и стойкости», — написал Артур Парфенчиков.