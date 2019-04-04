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Новости. Криминал
09:25, 04 Апреля 2019
фото: © Максим Шеметов/ТАСС, архив

В Приладожье задержаны два серийных вора

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Преступники из Питкярантского района оставили без имущества многих односельчан, сообщает МВД Карелии.

По версии следствия, с августа по ноябрь прошлого года два жителя поселка Хийденсельга 37 и 22 лет похищали имущество у односельчан.

В одном случае приятели с помощью гвоздодера проникли в деревянные сараи, откуда вытащили токарный и сверлильный станки, три двигателя и даже мотоцикл. Продав похищенное, деньги они прогуляли, тогда как жертве кражи был причинен ущерб на сумму свыше 46 тысяч рублей.

Другой криминальный эпизод был установлен в школе. Сняв окна и проникнув в одно из помещений, обвиняемые похитили личное имущество одного из работников.

В третий раз кража была совершена в одном из дворов – у пенсионерки были похищены два лодочных мотора.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Один из них, старший участник тандема, ранее неоднократно был судим за имущественные преступления.

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